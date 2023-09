Avec l’automne, le retour du Covid-19 : que faire en cas de symptômes ?

Si les symptômes du Covid 19 se manifestent, la première chose à faire est d’effectuer un test PCR disponible en pharmacie. Ce n’est pas obligatoire mais c’est recommandé.

Si le test est positif, la quarantaine est elle aussi recommandée mais pas obligatoire. "Il reste néanmoins essentiel de maintenir les gestes barrières en cas de symptômes respiratoires ou en cas de test positif au Covid-19", conseille Sciensano. On se souvient de ces gestes protecteurs pour les autres : on évite les contacts rapprochés et on met un masque.