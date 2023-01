Avec l'arrêt définitif de Tihange 2, une page se tourne pour les travailleurs

Le compte à rebours est lancé pour le réacteur 2 de la centrale de Tihange. Mardi, à 23h59, il sera mis à l'arrêt pour toujours. La manœuvre est habituelle, mais cette fois-ci, ce sera pour de bon. Et pour l'équipe qui va s'occuper de l'opération, c'est un mélange de fierté et de déception.

Olivier Streel fait partie de cette équipe, et ce mardi, il sera sur le pont. "Moi je serai responsable de la partie vapeur-turbine, donc je devrai gérer la baisse de puissance au niveau de l'alternateur" explique-t-il.

On va nous enlever cette fierté de fournir de l'électricité au pays

Pour lui et ses collègues, c'est un moment historique, mais c'est surtout une page de leur vie qui se tourne: "C'est d'abord un investissement personnel, c'est une grande famille en fait le nucléaire" poursuit-il. "C'est un métier prenant, passionnant, et on va nous enlever cette fierté de fournir de l'électricité au pays. Malheureusement oui, c'est un déshonneur pour nous parce que nous, on avait l'honneur de faire tourner cette machine. Nous allons avoir un peu le cœur gros mardi soir."

Aux douze coups de minuit, le réacteur de Tihange 2 fêtera son quarantième anniversaire. Et en tant que délégué syndical, on ne peut pas vraiment dire qu'Olivier sera content de souffler les bougies du gâteau: "On a une machine ici qui fonctionne parfaitement, c'est ce qui nous rend encore plus tristes. On a un réacteur qui pouvait encore tourner des années et rendre service au secteur énergétique du pays. Pour nous, c'est un vrai gâchis."

Après cet arrêt, le démantèlement complet du réacteur prendra encore de longues années. Pour Olivier et ses collègues, le travail ne va pas manquer, mais il faudra se réinventer.