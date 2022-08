Avec l’AfD, l’Allemagne est une "illustration de cette croissance rapide mais certaine" de l’extrême droite

D’autres pays connaissent une persistance de partis d’extrême droite dans la vie publique. C’est notamment le cas de l’Italie, où des élections doivent se dérouler au mois de septembre prochain. Mais ce n’est pas le seul : il faut dire que les partis d’extrême droite sont plutôt en bonne santé en Europe.

"On pourrait multiplier les exemples", note Benjamin Biard. "On a donc plutôt des exceptions : la Belgique francophone, le Luxembourg, le Portugal mais ça commence à bouger, l’Islande, l’Irlande… Et c’est presque à peu près tout en Europe."

Selon le politologue, il y a plusieurs facteurs pour expliquer cela. "Souvent, le facteur socio-économique est mis en évidence : une crise économique peut favoriser le développement de l’extrême droite." Autre facteur : la crise de la démocratie représentative. "De plus en plus, les citoyens et citoyennes perdent confiance non seulement en les élus en faveur desquels ils votent ou pas d’ailleurs. Mais également dans le système démocratique."