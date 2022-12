Avec Instafest, créez l’affiche du festival de vos rêves selon vos écoutes sur Spotify

Il n’y a pas que le Spotify Wrapped ou l’Apple Music Replay qui vient analyser vos données d’écoute en cette fin d’année. Instafest se joint également à la fête en créant votre affiche de festival.

L’outil mis au point par Anshay Saboo crée une affiche de festival en se basant sur vos artistes Spotify les plus écoutés. "J'ai eu l'idée alors que j'étais au lit en train de traîner sur TikTok. J’ai vu des gens poster des vidéos de Coachella et j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je composerais la programmation de Coachella si je pouvais choisir les artistes. Le processus de réflexion m'a amené à penser à un générateur d’affiche de festival de musique à l'aide d'une intégration Spotify, et j'ai construit l’outil à partir de là", a expliqué le développeur au site TechCrunch.