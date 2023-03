Avec Histoire d’un grain, il est important de savoir d’où viennent les céréales de notre pain

Le pain, c’est l’un des éléments les plus consommés au monde. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d’où venaient ses ingrédients ? C’est l’objectif que s’est donné la coopérative "Histoire d’un grain".

Il y a de nombreux boulangers qui ne savent pas d’où viennent leurs farines, ni même quand c’est la moisson. Or, il est essentiel de se reconnecter pour savoir d’où viennent nos produits. C’est la mission que s’est donnée la coopérative "Histoire d’un grain". "On participe vraiment à la relocalisation de l’alimentation", explique Renaud Keutgen, l’un des fondateurs.

L’objectif, c’est de fournir une farine de qualité, mais aussi d’acheter les céréales aux fermiers de la région. Et d’en faire profiter les gens. "On veut recréer le dialogue entre l’agriculteur et le boulanger", poursuit Renaud.

"L’agriculteur, il ne savait pas à qui il vendait ces céréales. Ici, il a envie de faire de son mieux pour fournir le produit de meilleure qualité au boulanger. Entre les deux, il y a la meunerie. C’est un outil qui nous appartient à nous tous au sein de la coopérative."

Pour continuer à grandir et devenir rentable, "Histoire d’un grain" organise régulièrement des portes ouvertes. L’objectif, c’est que chaque coopérateur puisse faire découvrir le projet à un ami.

"Devenir coopérateur, c’est devenir acteur. On a tous une réflexion sur ce qu’on achète dans un magasin", explique Caroline Muraille. La coopératrice est venue avec Valérie Gillet, qui devrait rejoindre aussi le projet : "Vous voyez le sens de venir cultiver du blé ici, de pouvoir venir chercher votre farine, de faire votre pain et d’avoir un élément essentiel qui de A à Z est produit proche de chez nous."

"Histoire d’un grain", c’est pouvoir démontrer qu’il est possible de fabriquer du pain localement tout en sachant ce qu’il contient, tout en faisant participer toute une communauté à un projet local.