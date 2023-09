Avec les Hirond’Elles, les femmes apprennent le vélo et s’envolent sur les pistes cyclables de Bruxelles

Chaque année, une centaine de femmes (et leurs enfants) sont formées. C’est le cas de Fatima. A 56 ans, elle n’a jamais fait de vélo. " Mes deux enfants roulent à vélo. Toute la famille roule à vélo. Je suis la seule à ne pas en faire. J’ai l’impression d’avoir un handicap. Puis, je trouve ça plus pratique de faire du vélo dans une grande ville comme Bruxelles. Pour éviter les embouteillages ou pour accéder à d’autres endroits plus agréables ".

Concrètement, les femmes débutantes apprennent les bases sur l’esplanade de Tours & Taxis : trouver son équilibre, pédaler, freiner, anticiper, maîtriser le code de la route et surtout vaincre sa peur grâce aux conseils des bénévoles. " On commence vraiment par leur présenter un vélo, puis les mettre en selle. C’est comme quand on apprend à un enfant à faire du vélo, mais un enfant va le faire d’une manière plus instinctive. Une personne adulte a beaucoup plus d’appréhension : elle comprend plus facilement les risques et les dangers en cas de chute ", explique Claire, une bénévole.

Après avoir maîtrisé les bases, les femmes mi-avancées volent de leurs propres ailes et se rendent en groupe sur les pistes cyclables pour circuler au milieu des autres usagers. Une belle occasion d'occuper l’espace public, mais aussi de découvrir Bruxelles. " On a remarqué que les femmes de Molenbeek n’ont pas l’habitude de franchir le canal pour aller à Bruxelles. D’autres ne connaissaient par exemple pas le Cinquantenaire. Je les ai emmenées là-bas. On va aussi à Schaerbeek et au Parc Josaphat. Je leur montre la beauté de cette ville. Par après, elles osent y retourner avec leurs enfants, avec leur famille. Et c’est ça aussi le but " conclut Riet Naessens, la porteuse du projet.

Les cours se donnent deux fois par semaine, les jeudis et samedis de 15h à 18h à Tours & Taxis. Plus d’informations sur le site internet de MolemBIKE