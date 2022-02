Avec "Gli Anni Più Belli", Gabriele Muccino trinque à "nos plus belles années"

Tout commence dans les années 80. Giulio, Paolo et Riccardo ont 16 ans et l’avenir devant eux. Ce sont surtout les meilleurs amis du monde. Sans oublier la jolie Gemma, la petite copine de Paolo. Ensemble, ils partagent tout, les joies et les galères. Mais, la vie passe et on grandit. Gemma et Paolo se séparent bien malgré eux. Adultes, elle est barmaid et lui professeur de latin. Riccardo est ouvrier et milite comme ses parents chez les Communistes. Quant à Giulio, lui qui rêvait de défendre les laissés pour compte, le voilà devenu l’avocat d’un ministre peu recommandable dont il va épouser la fille unique. Les chemins de ces quatre amis ont pris des directions radicalement opposées. Alors quand ils se retrouvent en 2022, ils doivent apprendre à pardonner… ou plutôt à se pardonner leurs erreurs…

Ce film, intitulé en français "Nos plus belles années", est signé par le réalisateur romain Gabriele Muccino, qui a toujours aimé raconter des histoires de familles et de groupes d’amis… Des histoires vécues à travers les décennies. Il est, entre autres, le réalisateur de "L’ultimo bacio" ("Juste un baiser") mais aussi de "The pursuit of happyness" ("À la recherche du bonheur") avec Will Smith.

Muccino a un sens de la narration qui vous emporte. Il passe en revue les années avec une fluidité dingue. Ces films balancent toujours, en vrac et dans le désordre, entre émotion, douceur, poésie, rires, larmes, vérités et contextes historiques importants (comme la chute du mur de Berlin, les années Berlusconi, le 11 septembre). Dans "Nos plus belles années", on retrouve tout cela avec bonheur. Le spectateur a même l’impression d’être le 5e larron de la bande. Car ce qu’ils vivent, on l’a tous connu. Sans être mélancoliques ni nostalgiques, dans ce film (sur le temps qui passe, nos amitiés, nos amours, nos illusions et désillusions), Giulio et les siens n’ont qu’un principe, trinquer uniquement… aux choses qui rendent heureux !