Avec Gimme The Mic, TikTok lance son premier concours de chant

Le réseau social chinois lance son premier concours de chant, une compétition baptisée Gimme The Mic (passe-moi le micro), qui s’inspire des télécrochets comme The Voice ou La Nouvelle Star.

Gimme The Mic se déroulera en trois phases : les auditions, les demi-finales, et la finale. Pour y participer, il faut avoir 18 ans, et posséder un compte TikTok (logique). Il faudra ensuite passer par cette page pour envoyer votre vidéo d’audition de 30 secondes minimum, avec le hashtag #GIMMETHEMIC.

Les 30 meilleurs artistes sélectionnés participeront ensuite à la demi-finale. Celle-ci sera diffusée en live sur l’application, et les utilisateurs pourront voter pour leur candidat favori. Enfin, les candidats toujours en lice se retrouveront face à face pour la grande finale mondiale, prévue les 22 et 23 septembre prochains.

À la clé : 500.000 diamants, une monnaie virtuelle utilisée au sein de l’application. Soit une récompense de 25.000 dollars pour le grand gagnant (un diamant vaut plus ou moins 0,05 dollar). Le gagnant américain touchera quant à lui 50.000 diamants, soit 2.500 dollars.

En plus de ce concours, TikTok annonce également le lancement du programme Elevate, qui aura pour but "d’identifier la prochaine vague de stars émergentes prêtes à percer dans l'industrie musicale, en leur apportant un soutien significatif à la fois dans l'application et dans le monde, pour construire des carrières au-delà d'un simple tube en vogue."