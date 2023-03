Avec "Fragments", Primero décrit le monde avec sa plus belle plume

L’aisance linguistique ressentie à travers les textes de Primero ne vient pas de nulle part. "J’ai un père qui est relativement âgé, un amoureux de la langue française aussi. J’ai grandi dans tous ces jeux de mots, dans tout son vocabulaire et il y a un tas d’expressions françaises un peu à l’ancienne qui me reste, ça vient de là. C’est un tout, c’est le bagage que j’ai eu de mes parents, ils ont toujours eu beaucoup de poésie dans ce qu’ils faisaient dans des petits gestes du quotidien même s’ils ne sont pas artistes."

Parmi les thèmes que le rappeur aborde, on y retrouve notamment le malheur. "C’est un truc qui me traverse l’esprit nos boulets au pied, nos souffrances, nos difficultés… On finit par y avoir un attachement et c’est un truc qui nous devient un peu précieux. Je me remets en studio maintenant que 'Fragments' est sorti et je me dis 'Ok est-ce qu’il ne me faut pas un problème ? Chercher un trauma ?' Je trouve cette question à la fois absurde qu’intéressante et plausible. C’est un peu un flou pour l’instant"

Primero sera en concert au Dour Festival le samedi 15 juillet 2023.