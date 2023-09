Avec Folklorissimo 2023 : la Grand-Place et son quartier en fête ces 16 et 17 septembre 2023

Ce week-end des 16 et 17 septembre 2023, à Bruxelles, ce sont les Journées du Patrimoine, oups ! pardon ! les Heritage Days. C’est aussi le dimanche sans voiture et c’est… Folklorissimo, la fêtes des folklores bruxellois !

Comme chaque année – 2023 constitue la 19e édition – avec Folklorissimo, les confréries historiques, folkloriques et gastronomiques de la capitale se donnent et vous donnent rendez-vous sur la Grand-Place.

Parmi les nombreux participants, vous découvrirez ou retrouverez l’Ordre des Amis de Manneken-Pis, les Buumdroegers, le Centro Asturiano de Bruselas, le Cercle d’Histoire de Bruxelles, la Confrérie des Compagnons du Witloof d’Evere, la Confrérie Roze Olifant, les Gardevils, le Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles, l’Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon, les géants Bruegel, la Mijole, Zwanse et Cie, les Noirauds, l’Ommegang, de Ordre van de Brusselse Moestasje, l’Orde de Gambrinus, l’Ordre du Faro, les Poepedroegers, le Théâtre Royal de Toone, les Volontaires de Bruxelles 1830… sans oublier les jeux de bois, les fromages de Bruxelles... Et pour assurer l’ambiance musicale et festive, un tas de groupes musicaux !