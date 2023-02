Avec Enzo Fernandez, Chelsea fait une ultime folie dans un mercato à plus de 300 millions

Après les nombreuses arrivées du mercato estival, le PSG a terminé la fenêtre hivernale sans recrue... La faute à un marché démarré tardivement, mais aussi, à en croire deux sources ayant connaissance du dossier, aux retards de Chelsea dans la transmission des documents administratifs nécessaires à la validation du prêt du Marocain Hakim Ziyech. Paris envisage de soumettre un recours auprès de la Ligue française.

Dans la colonne des départs, le gardien N.2 Keylor Navas a, lui, rejoint Nottingham Forest.

En Ligue 1, Lyon et Marseille ont été plus actifs que Paris, attirant notamment deux demi-finalistes du Mondial, le Croate Dejan Lovren (OL) et le Marocain Azzedine Ounahi (OM). L'OM a également acheté le prometteur avant-centre Vitinha (Braga) pour 25 millions d'euros (plus sept de bonus).