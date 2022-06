Avec "Elvis", Baz Luhrmann transforme le King du rock en icône pop

Nous avons fait la connaissance de Buzz l’Eclair, le ranger de l’espace en 1995. Cette année-là, un jeune garçon prénommé Andy reçoit, comme la plupart des garçons de son âge, un jouet qui fait fureur, un ranger de l’espace nommé Buzz l’éclair. Andy avait alors délaissé ses autres jouets comme Woody le cow-boy, qui était jusqu’alors le meilleur ami et le jouet préféré d’Andy.

Pas besoin de vous résumer plus ce film qui a bercé l’enfance de ceux qui sont nés dans les années 90, à savoir le génialissime "Toy Story" des Studios Pixar ! Et 27 ans plus tard, nous découvrons enfin film qui a fait de Buzz le jouet préféré de tous les enfants. C’est donc ça le point de départ de ce film d’animation. Donc, il faut bien avoir en tête la saga Toy Story pour réellement prendre du plaisir dans ce film. Un film à travers lequel, Buzz croise la route pour la première fois de son histoire du terrifiant Zurg !

Nicolas Buytaers reste mitigé face à ce Buzz, à la fois content et déçu. Content de retrouver ce héros, droit comme un "i", qui ne pense qu’à sa mission et à rien d’autre, ultra-procédurier, terriblement méthodique, totalement psychorigide. Déçu car film est très sérieux, trop sérieux même. En fait, là où Buzz est drôle, c’est quand son côté monomaniaque est confronté à la désinvolture d’un Woody. Là, les deux font la paire. Ils se complètent merveilleusement bien. Mais dans ce film, Buzz est un peu seul, figé, du Yin sans Yang, du Milan sans Rémo… Techniquement, l’animation est impeccable et les dessins intéressants mais ça manque d’âme, d’une véritable histoire qui tient la route et enfin une histoire davantage accessible aux petits qui ne vont pas comprendre grand-chose à ces voyages en hyper-vitesse qui remonte dans le temps.