Avec "Eden", Auður Ava Ólafsdóttir aborde avec finesse et engagement l’enracinement dans une langue et sur une terre étrangère

Cap sur l’Islande. Dans "Eden", l’enracinement dans une langue et sur une terre étrangère, est abordé avec finesse et engagement par l’auteur islandaise Auður Ava Ólafsdóttir.

Des sujets graves abordés par la poésie de la vie

Alba revient d’un colloque sur les langues en voie de disparition, qui s’est tenu dans un trou perdu et éloigné du globe, qui a nécessité de prendre plusieurs avions. Soucieuse de l’état de planète, elle décide, pour compenser son empreinte carbone, de planter des centaines d’arbres.

Elle quitte Reykjavik et achète une maison isolée. Et comme la bibliothèque est trop petite, elle donne tous ses livres de grammaire islandaise à l’épicerie-bouquinerie du coin. Et contre toute attente, ils se vendent comme des petits pains, mieux que les polars islandais, et ils ravivent l’engouement des lecteurs pour les particularismes de leur langue si singulière.

Ceux qui connaissent bien cet auteur et la suivent de roman en roman, savent que le savoir-faire d’Olasdottir est d’aborder des sujets graves par la bande, par la poésie de la vie, par l’inattendu des rencontres. Et cette fois encore, l’auteur de "Rosa candida" et de "Miss Islande", qui lui a valu le Prix Médicis étranger, parvient à faire tenir ensemble sur 240 pages et sur une petite île, toutes les problématiques actuelles : la pollution des mers, la disparition des espèces, les tourments de l’amour, de l’âge ou de l’exil. Avec une fluidité remarquable, avec aussi une légèreté de plume tout à la fois allègre et grave, d’une liberté de style dégagé, avec un réalisme qui a du champ, et une profondeur qui n’a d’égale que la liberté absolue de son héroïne, libre dans son corps et dans sa tête, comme chantait l’autre, et débarrassée de tout attendu.

Prof d’université, elle a quitté sa carrière pour donner des cours à des réfugiés. Des Irakiens ou Syriens, arrivés après quelques heures d’avion, dans une culture, une lumière et dans un paysage tellement loin de ce qu’ils connaissent. Et confrontés à une langue impossible. Une langue "où il existe plus de 100 termes pour désigner le vent en fonction de sa direction, de son degré d’humidité, des frimas ou de la douceur qu’il apporte".

Et peut-être, est-ce aussi pour ces déracinés qu’Alba entreprend de replanter des arbres. On sait que l’Islande en est dépourvue. Jadis, il y en avait, avant que les hommes ne les coupent tous pour leurs constructions. Les arbres, comme les langues, comme certains peuples, sont en voie d’extinction. Alors à son échelle, Alba s’emploie à réparer cela, en commençant par acheter une maison isolée sur une roche balayée par les vents et où rien n’est supposé pousser. Peut-être le fait-elle parce qu’en islandais "le monde" et "le foyer" ont la même racine. Et de racines, il en sera encore question : en plus des arbres, elle prendra soin d’un jeune émigré pour l’aider à s’implanter dans cette terre étrangère.