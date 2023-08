Avec du caractère, notamment en défense, Anderlecht s’impose face à l’Antwerp

Après la défaite lors de la première journée, Anderelcht devait déjà se reprendre. Mais accueillir l’Antwerp, champion en titre, n’est pas une partie de plaisir. Pourtant, les mauves ont joué avec de l’intensité et du caractère. A l’image de Leony, titulaire de le onze mauve. Des Mauves qui ont fait le plus dur en marquant le seul but de la rencontre sur penalty en fin de première. Et qui ont tenu bon dans la 2e. Cette victoire 1-0 fait du bien aux hommes de Riemer.

C’est une première mi-temps très pauvre en occasions à laquelle on assiste. Anderlecht répond au pressing physique et fait jeu égal avec les champions en titre. Notamment Théo Leoni, titulaire dans l’entrejeu qui s’en sort plutôt bien. Si l’Antwerp ne se procure pas la moindre occasion, les mauves essayent via Debast et Amuzu.

Et alors qu’on se dirige vers la pause, Anderlecht reçoit un penalty pour une faute d’Alderweireld sur N’Diaye. Dolberg se charge de la transformation et inscrit son premier but en Pro League.

Anderlecht a converti chacun de ses 14 penalties en Pro League, échouant pour la dernière fois le 5 avril 2021 contre l’Antwerp (penalty raté par Nmecha). C’est 1-0 à la mi-temps.

La seconde période, Anderlecht continue d’avoir le pied sur le ballon, mais l’Antwerp se montre un peu. Le match se débride et la défense mauve est présente, notamment Jan Vetonghen.

À la 58e, les mauves trouvent le poteau via Dreyer. L’Antwerp subit. Et à la 65e, l’Antwerp se procure enfin son premier tir cadré de la rencontre, mais une nouvelle fois, la défense mauve tient, grâce à un sauvetage de Sardella. Si l’Antwerp fait ce qu’il faut pour revenir au score, Anderlecht défend bien.

Il reste dix minutes de jeu, Anderlecht mène toujours, mais le champion en titre pousse au maximum via Alderweireld à la 82e, mais Dupé est présent. Et la chance sourit même à Anderlecht qui voit un hors-jeu annuler un but pour les visiteurs à la 90e. Le score ne va plus bouger. Anderlecht s’impose et prend trois bons points au général.