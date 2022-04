Avec Dogami, devenez un éleveur de crypto-chiot.

Chaque Dogami est unique. Il possède ses propres caractéristiques physiques et sa propre personnalité. Ces critères sont par contre attribués de manière aléatoire et les éleveurs ne découvrent le "pedigree" de leur chien qu'une fois acheté. En plus de ses propriétés, chaque chien est classé selon un système de rareté (Diamant, le plus recherché, Gold, Silver et Bronze).

Plus votre compagnon virtuel est rare (et donc cher), plus il obtient de jetons en récompense, les Dogas, la cryptomonnaie intégrée au jeu.

Dogami est un jeu de type "play-to-earn", que l'on pourrait traduire par : "Jouer pour gagner de l'argent". Plus un joueur prendra soin de son Dogami et nouera une relation avec lui, plus il gagnera des Dogas, qui pourront être échangés contre des dollars ou des euros (après conversion en Tezos).

Pour l'instant, le jeu en est encore à sa phase de lancement. Il est possible de voir son chiot et de le revendre sur le marché mais pas de jouer ou de lui apprendre des tours. L'étape la plus importante devrait arriver courant juillet. A ce moment, il sera possible de télécharger le jeu sur votre smartphone et d'accéder à la "puppy phase", la phase d'apprentissage du chien. L'éleveur pourra enfin interagir avec son animal et améliorer ses caractéristiques.

Une fois passé au stade adulte, le jeu change radicalement. Il est temps pour votre crypto-chiot d'embrasser une carrière et de monter en grade comme dans la police, les pompiers, le patinage, l'agriculteur, l'espace ou encore le yoga. Pour récompenser les meilleurs chiots (et les meilleurs joueurs), le jeu intégrera un tableau des meilleurs maîtres.