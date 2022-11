Avec ''Disraeli Gears'' Cream s'exporte aux USA

Le deuxième album studio du groupe anglais sort en novembre 1967.

''Disraeli Gears'' du 'supergroupe' constitué du guitariste/chanteur Eric Clapton, de bassiste/chanteur Jack Bruce et du batteur Ginger Baker, avec l'aide du parolier Pete Brown et du producteur Felix Pappalardi, est un grand classique du rock. Mélangeant avec beaucoup de subtilité blues rock avec rock psychédélique, on y retrouve des classiques tels que ''Sunshine Of Your Love'', inspiré par Jimi Hendrix ou encore ''Strange Brew'' ainsi quelques petites perles telles que ''Dance The Night Away'', ''Tales of Brave Ulysses'' ou encore ''We’re Going Wrong''. La pochette de style psychédélique est signée par l'Australien Martin Sharp.