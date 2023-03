Avec ChatGPT, est-il encore utile d’étudier et d’apprendre à rédiger ?

Dans le nouvel épisode du PODCAST "Déclic – Le Tournant" de cette semaine, nous nous penchons sur tous les bouleversements sociétaux qui pourraient découler de l’utilisation de ChatGPT et d’autres robots conversationnels du même genre qui reposent sur une intelligence artificielle. On s’est notamment penché sur les conséquences pour l’école.

Pour les enseignants qui ont testé le Chat-Bot, développé par la société OpenAI, l’expérience est immanquablement déstabilisante. A partir du moment où une intelligence artificielle est capable de rédiger un poème, une dissertation, de prémâcher un examen oral de langue… ne va-t-il pas falloir revoir fondamentalement les enseignements, les évaluations et les attentes dans la formation des élèves ?

Certains enseignants ont d’ores et déjà invité ChatGPT dans leurs cours. C’est le cas d’Olenka Czarnocki, elle enseigne l’Histoire, la philo et la citoyenneté à des élèves de l’institut Emile Grison à Anderlecht. "Quand j’ai moi-même testé l’outil pendant les vacances de Noël, je me suis dit que je ne pouvais par faire semblant de rien… donc on a testé ChatGPT en classe pour comprendre comment ça fonctionnait, les potentialités mais aussi les limites" explique-t-elle. Et les élèves ont été très impressionnés par certaines applications possibles "ce qui les a vraiment épatés, c’est la possibilité de faire rédiger une lettre de motivation… certains élèves m’ont dit qu’ils leur fallait 3 jours pour arriver à des lettres de motivations moins bien écrites que celles proposées par le Chat-bot !". Olenka Czarnocki a aussi testé avec ses élèves certaines demandes éthiquement sensibles "certains ont demandé à l’intelligence artificielle comment faire disparaitre un corps, ou encore de rédiger une chanson raciste… mais là le robot a répondu qu’il ne pouvait pas et expliqué pour quelles raisons éthiques ce n’était pas une bonne idée… mais du coup on s’est demandé en classe qui avait demandé à ChatGPT de dire ça ? ça posait d’intéressantes questions sur le contrôle de l’intelligence artificielle".

Apprendre à poser des questions

Pour l’enseignante, cela générera donc à la fois de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour l’école : "ça me conforte dans l’idée qu’il faut vraiment travailler l’esprit critique, s’entrainer à confronter les réponses fournies par la machine… mais aussi, une compétence que l’on ne développe sans doute pas assez aujourd’hui : il va falloir apprendre à poser les bonnes questions ".

Pour autant, plusieurs enseignants rencontrés dans le cadre de ce podcast n’estiment pas que l’on puisse demain abandonner toute une série d’apprentissage de bases (sur l’écriture, la mémorisation, l’orthographe) au motif que l’intelligence artificielle pourra faire le travail à notre place. Pour Anne Guillaume, professeure de Français au Collège Saint-Guibert de Gembloux : "on va devoir continuer à travailler des compétences de base : lecture, écriture… la formulation d’une pensée, elle ne peut se faire qu’en maitrisant la langue… et si la langue s’appauvrit, la pensée s’appauvrit et l’esprit critique s’appauvrit… et si l’esprit critique s’appauvrit on va être submergés par la machine, finalement !".

SI vous voulez en savoir plus sur tous les usages possibles de ChatGPT dans nos sociétés, sur les métiers qui pourraient être fondamentalement transformés… n’hésitez pas à écouter les 45 minutes du dernier épisode du PODCAST "Déclic – Le Tournant".