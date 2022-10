"Avec ces plaques serbes, je peux voyager partout dans le monde" : à Mitrovica, Serbes et Albanais du Kosovo espèrent un accord sur les plaques d’immatriculation

Goran espère qu’un accord entre Belgrade et Pristina tombera d’ici le 31 octobre. "Une fois, alors que j’avais acheté de la marchandise en Serbie, j’ai présenté au poste-frontière des papiers, sur lesquels était indiqué que cette marchandise allait à "Kosovska Mitrovica", raconte-t-il. "L’agent a déclaré que le document était illégal. Je suis retourné en Serbie, j’ai expliqué le problème. J’ai demandé de réécrire le document avec le nom "Mitrovica". Ils l’ont fait. Je suis revenu avec, mais à la frontière, ils ont quand même refusé. J’ai dû rendre toute la marchandise à Belgrade. Tout ça m’a coûté 500 euros".

"Et donc petit à petit, les gens ont commencé à faire de la contrebande", ajoute Goran. "Je fais de la contrebande ! C’est plus cher pour moi, c’est plus compliqué, ça peut me poser des problèmes à l’avenir, mais je n’ai pas d’autres solutions. Quand je veux le faire légalement, je suis empêché. Donc la seule façon de survivre, de travailler, est de trouver des voies illégales. Je n’en suis pas fier, j’aimerais emprunter des voies légales, si c’était possible. Mais actuellement, les institutions qui sont supposées m’aider me poussent à être dans l’illégalité".