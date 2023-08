Avec ce temps automnal, le chariot à fondue ne désemplit pas : « Tout le monde ressort heureux et ça fait plaisir à voir »

Attelés de bon matin, Maury et Joly s’impatientent. Dans quelques instants, ils partiront accompagnés de 12 joyeux hôtes à travers les petites rues et le long du Ravel des villages de Daverdisse et Porcheresse. Si à l’avant on pourrait se laisser bercer par le bruit des sabots sur la route, à l’arrière on est déjà passé aux choses sérieuses…

" Bonjour et bienvenue au Chariot à Fondue ", lance Laetitia, l’initiatrice de cette activité gastronomique pas comme les autres. " Aujourd’hui, je vous propose de déguster une raclette ardennaise. On va commencer par l’apéro, vous trouverez 3 bouteilles de Maitrank et je vais vous présenter ce que vous allez pouvoir déguster… ".