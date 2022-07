Avec "Capharnaüm", la réalisatrice Nadine Labaki veut secouer le Liban

Fiction ou réalité ?

Et les parallèles entre le script et la vie réelle des personnages sont troublants. Ainsi, les deux mamans de Yonas --dans la vie et à l'écran-- ont été arrêtées durant le tournage et jetées derrière les barreaux, alors qu'étaient tournées les scènes montrant les deux petits livrés à eux-mêmes dans les rues de Beyrouth.

Dans le film, Zain rêve un jour d'échapper à la misère et de déménager en Suède. Gamin des rues, le jeune réfugié syrien qui joue le rôle, Zain Al Rafeea, se trouve aujourd'hui avec sa famille en Norvège où il a obtenu l'asile politique. Il habite désormais dans une maison en bord de mer.

Je ne sais pas pourquoi tout ça continue d'arriver, peut-être parce que le script a été tellement inspiré par la réalité, que ça devait arriver.

Depuis sa sortie, "Capharnaüm" a accumulé les nominations : en France aux César, dans la catégorie meilleur film étranger, mais aussi aux Etats-Unis, avec les Golden Globes et les Bafta.