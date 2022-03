Avec "Bad Boy" d'Yseult, Maréva se dévoile en racontant son histoire sur la scène des Lives de The Voice Belgique

Maréva a 20 ans et vient de Paris. Lors des Blind Auditions, la candidate avait interprété "N’insiste Pas" de Camille Lellouche et avait séduit Christophe Willem. Pour les K.O., Maréva décidait de prendre un énorme risque en s’attaquant à un monument de la chanson anglophone : "I’d Rather Go Blind" d’Etta James, une prestation qui lui avait fait décrocher un accès direct vers les Lives. Pour les Lives, Maréva a choisi de rester dans l’émotion et de s’attaquer au titre poignant "Bad Boy" d’Yseult, co-coach de Christophe Willem lors des K.O. Sorti en 2020, ce titre parle d’une histoire d’amour toxique. C’est donc sur un piano voix que la candidate a raconté son histoire dans The Voice.