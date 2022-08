"Avec amour et acharnement" : une adaptation d'un roman de Christine Angot avec Juliette Binoche et Vincent Lindon

Le mari, la femme et l’amant… voici le moteur et le cœur de nombre d’histoires lues dans les livres et vues au cinéma. Et si ce trio est la plupart du temps infernal - et il est ici aussi ! – il n’est pas rare que la morale soit de la partie. Mais là n’est pas l’option que prend Claire Denis. Son intérêt est ailleurs, dans l’observation toute à la fois sensuelle, psychologique et romanesque de la passion amoureuse. Sa caméra au plus près de ses personnages, la cinéaste sonde les silences, les gestes, les emportements, les hésitations et donne à voir l’emprise qu’exerce François sur Sarah (mais aussi sur Jean), le trouble jusqu’au vertige de Sarah dès que François réapparaît dans sa vie, et la déstabilisation de Jean, insécure, partagé entre jalousie et nécessité de trouver un nouveau souffle après la mauvaise passe qu’il vient de traverser (ce que l’on découvre petit à petit).

Comme dans le meilleur des thrillers, lentement mais sûrement, la tension monte, que vient souligner la musique de Tindersticks… jusqu’au dénouement libératoire et cruel.

Après Un beau soleil intérieur, c’est à une belle tempête intérieure à laquelle on assiste, portée par les excellents Juliette Binoche, Vincent Lindon et Grégoire Colin dans les rôles principaux.

Vivez-la aussi intensément que ses protagonistes en allant voir sans tarder Avec amour et acharnement !