Avec "A pied d’œuvre", Franck Courtès dévoile, avec ironie, un aspect méconnu de la réalité du métier d’écrivain

Derrière les têtes d’affiche mises en avant par les éditeurs en cette rentrée littéraire, se cache une réalité moins enviable pour les écrivains. Une réalité saisissante que Franck Courtès que dévoile avec "A pied d’œuvre", qui paraît chez Gallimard.

Sophie Creuz et sa chronique littérature font leur rentrée sur Musiq3, en même temps que la rentrée littéraire, qui propose cette année pas moins de 321 romans français et 145 romans étrangers, à paraître d’ici à octobre. C’est moins que les années précédentes, parce que la hausse du prix du papier est passée par-là.

La dure et méconnue réalité des écrivains

Et comme il faut faire un choix, c’est un roman de Franck Courtès que nous présente Sophie Creuz. Son titre, A pied d’œuvre, donner la pleine mesure de la tâche à accomplir lors d’une rentrée littéraire : non pas lire près de 500 romans mais, pour un auteur, d’en écrire un qui sorte du lot, qui se fasse remarquer dès les premières semaines, dont la presse parle. Sous peine d’être relégué à l’arrière des tables de libraires, dans les rayonnages ou pire sous la table des primeurs, pour laisser la place à un nouvel arrivage.

La rentrée littéraire, c’est comme la marée, il faut la prendre au sommet de la vague, car les lecteurs sont des clients exigeants. Quand ils vont chez leur poissonnier, ils choisissent la bête qui a l’œil brillant, les ouïes les plus roses et l’écaille luisante. Il en va de même pour les livres, il faut qu’ils aient la tranche bien nette, la reliure craquante et surtout qu’il dégage dès les premières pages un fumet de passions, d’aventures ou de nourritures terrestres.

Et le roman de Franck Courtès dévoile, avec ironie, un aspect méconnu de la réalité concrète du métier d’écrivain. Le dur labeur, le maigre salaire, la non-reconnaissance, par l’administration en tout cas, du métier d’artiste, comme étant une activité nécessaire et non pas accessoire ou superflue.

Franck Courtès a déjà cinq publications à son actif, chez de grands éditeurs, il a connu les honneurs des plus grandes émissions littéraires, il a figuré dans la liste restreinte, convoitée des goncourables, mais il ne peut pas vivre de sa plume, il vit même sous le seuil de pauvreté parce que – naïvement – il a voulu se consacrer à la littérature, achever une œuvre. Or c’est elle qui l’achève…

Il nous le raconte avec autodérision, humour, distance mais sous la résistance par le rire, nous découvrons, avec lui la condition des travailleurs précaires.

Parce que jusqu’il y a peu, Franck Courtès était photographe. Pendant 25 ans, il a tiré le portrait des stars du showbiz pour les plus grands magazines, et il faisait des reportages dans des lieux de rêve, jusqu’à l’écœurement. Il a quitté ce métier et ce milieu.

Aujourd’hui, sans plus un rond, il a décidé de prendre tous les petits boulots que les plateformes proposent dans ce système de marché parallèle où les moins gourmands des chercheurs d’emploi, sans qualification, acceptent de faire chez vous des travaux de bricolage, de déblaiement, de jardinage. Et c’est cette vie d’écrivain non qualifié pour le gros œuvre, qu’il nous raconte. Et cette fois, c’est le lecteur qui est écœuré par cette économie invisible, dite de services, qui éreinte, exploite, esquinte le corps social et celui d’hommes corvéables pour quelques euros.

Franck Courtès n’a pas tout à fait le profil et il détonne dans ce qui lui reste de fringues signées ou bien coupées, et ses manières d’ancien élève des meilleurs lycées parisiens, quand il arrive sur ces chantiers parmi des ouvriers guinéens ou d’autres sans-papiers qui lui apprennent comment soulever un sac de gravats sans se démettre l’épaule.

"A pied d’œuvre" ou "au pied du mur"

Franck Courtès aurait pu appeler son livre "Au pied du mur" car le prix à payer pour gagner la liberté et la disponibilité d’esprit pour écrire est important. Ses meilleures heures, celles qu’il devrait consacrer à l’écriture, sont bouffées par ces travaux, ces trajets et par la fatigue qui en résulte. Et puis cette précarité isole, quand on ne peut plus assumé une vie sociale et familiale. "Le fossé entre ce que je suis amené à faire pour vivre et écrire et ce à quoi on m’a préparé dans mon enfance est abyssal" écrit-il.

Il est d’autres écrivains-ouvriers qui ont écrit sur leur expérience, ou qui en ont fait une matière littéraire, il y a Thierry Metz, auquel il rend hommage, Joseph Ponthus qui a surmonté l’abattage en usine alimentaire grâce à Apollinaire qu’il se récitait, il y a Erri de Luca qui fut manœuvre par militantisme lui.

Mais Franck Courtès s’inscrit autrement dans ce monde ouvrier, avec une forme de candeur mais qu’il paie cher, et qui ne lui rapporte pas un clou, ni aucune reconnaissance, pas même des clients ravis d’avoir fait une belle économie. Alors il se console en se disant qu’à défaut de chef-d’œuvre utile à l’humanité et au monde des arts et des lettres, il pose une étagère et une tringle, a aidé une étudiante ou une vieille dame, et que son talent de bricoleur respectueux et aimable commence à circuler dans le Landerneau, qu’il se fait un nom, et qu’il remonte dans la short-liste très convoitée des sous-prolétaires dont on parle, qu’on garde précieusement et qu’on se recommande entre amis.

N’est-ce pas là le rêve de tout écrivain ?