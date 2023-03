Avec 590 signalements d’incidents en 2022, la discrimination dans le football belge est en augmentation : "Le grand public doit prendre conscience", explique l’arbitre Caroline Bearelle

Trop d’incidents sont encore passés sous silence et les répercussions des comportements discriminatoires sont sous-estimées. Pour cette campagne, le football belge a voulu visualiser les comportements au moyen de tatouages. Ces derniers symbolisent le marquage à vie d’un incident de discrimination. Et la campagne se concentre sur les trois formes les plus courantes de discrimination : le racisme, l’homophobie et le sexisme.

" Nous voulons que les gens regardent la réalité en face. Des faits de discrimination sont hélas commis chaque semaine aux abords des terrains de football belges. Ce n’est qu’en signalant chaque cas, en les condamnant massivement et en les sanctionnant de manière adaptée que nous pourrons mettre un terme à la discrimination dans le monde belge du football", explique Samia Ahrouch, responsable de l’inclusion au sein de l’URBSFA.

Avec des propos qui peuvent blesser et laisser des traces, il est donc important d’avoir des témoignages, notamment chez les femmes comme le rajoute Caroline : "Oui, car on est déjà en minorité en tant que femme dans le cadre de l’arbitrage. Mes autres collègues ont parfois tendance à avoir une crainte. Elles se disent qu’il faut laisser faire. Mais non, on est soutenue par l’Union belge et il ne faut pas hésiter. Les propos sexistes dans mon cas peuvent toucher, ça ne devrait pas exister et on devrait pouvoir arbitrer comme un homme."