L’Open VLD veut une différence de 500€ entre un chômeur et un travailleur pour diminuer le nombre de demandeurs d’emploi. Pour arriver à ce montant, l’Open VLD évoque plusieurs pistes comme une prime, une baisse des impôts pour les travailleurs, une limitation des aides sociales pour les chômeurs et la fin de l’indexation automatique des allocations, c’est à lire dans les éditions de Sudinfo.

Avec 500€ en plus dans la poche en travaillant, on ne parle plus de chômage ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…