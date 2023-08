Avec 50,4°C, le Maroc enregistre un nouveau record de température national

"Ce temps caniculaire est dû à la remontée d’une masse d’air sec et chaud par le Sud causant une hausse sensible des températures et dépassant la normale mensuelle de 5 à 13 degrés, en particulier la journée du vendredi 11 et samedi 12", a expliqué la DGM dans un communiqué.

La canicule est à l’origine de feux de forêts ces derniers jours dans le nord du pays, près de Tanger et plus à l’est dans la province de Taza, selon des journalistes de l’AFP sur place.

Ces incendies, d’ampleur limitée mais alimentés par des vents violents, ont endommagé ou détruit quelques centaines d’hectares de forêt. Ils n’ont pas fait de victime à ce jour.

Selon le service européen Copernicus, le mois juillet 2023 a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, avec 0,33°C de plus que le mois qui détenait jusqu’à présent ce titre (juillet 2019).

En ce qui concerne le Maroc, juillet s’est classé au quatrième rang parmi les mois de juillet les plus chauds depuis 1961.

La DGM prévoit toutefois une légère baisse des températures sur le nord du pays maghrébin dans les jours à venir.