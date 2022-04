Avec 42% au second tour, Marine Le Pen qualifie son score d'"éclatante victoire"

Marine Le Pen s’est exprimée ce dimanche soir peu après 20 heures depuis le pavillon d'Armenonville situé dans le bois de Boulogne, à Paris. La candidate d’extrême droite termine deuxième de l’élection présidentielle en France avec un score estimé entre 41,8 et 42,2% des voix. Une défaite que la candidate du Rassemblement national transforme en réussite. Marine Le Pen a estimé que "le résultat représente en lui-même une éclatante victoire"

"J’adresse ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m’ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui par millions nous ont rejoint au second", a-t-elle encore déclaré. Et d’ajouter : "Mes remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes, mais également d’outre-mer qui m’ont largement placée en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m’honore et me touche sincèrement."

S’adressant directement à son électorat, elle ajoute : "Cette France trop oubliée, nous, nous ne l’oublions pas. […] Notre volonté de défendre les Français est encore renforcée."

Celle qui dit ne porter "aucun ressentiment, ni rancœur" assure qu’elle "ne peu[t] [s']empêcher de sentir une forme d’espérance dans cette défaite".

Enchaînant sur la campagne des élections législatives de juin prochain, elle affirme qu'"une grande recomposition politique se fait jour". Et de conclure, après que le nom d’Emmanuel Macron a été hué par la foule : "Ce soir, je le redis, jamais je n’abandonnerai les Français."