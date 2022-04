Avec 3631 tonnes de piles et batteries récoltées en 2021, la Belgique fait encore mieux qu'en 2019

Résultat, les consommateurs apportent leurs piles et batteries usagées aux points de collecte et on trouve moins d’une pile pour 100 kg de déchets ménagers. Or, une personne achète en moyenne 24 piles ou batteries par an Belgique.

Cette croissance presque constante ces dernières années en matière de collecte est à mettre en parallèle avec un marché des piles et batteries neuves en croissance. Si en 2017, un peu plus de 223 millions de piles et batteries se retrouvaient sur le marché belge, ce nombre atteint en 2021 presque 277 millions, soit une progression de pratiquement 24% en 5 ans.