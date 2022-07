Avec 210.000 festivaliers, la 15e édition des Ardentes est un succès

Carton plein au festival Les Ardentes. Le festival liégeois dédié aux musiques urbaines a accueilli plus 210.000 personnes en 4 jours sur son nouveau site de Rocourt. Le choix de celui-ci est manifestement concluant, comme le confirme Gaëtan Servais, codirecteur des Ardentes.

"Le site s’est révélé très vite très fonctionnel, lisible, fluide et très agréable. Il est aussi très sécurisant car on a pu y organiser beaucoup mieux les flux qu’à Coronmeuse, alors qu’on a deux fois plus de monde" commente Gaëtan Servais, codirecteur des Ardentes.

Le public fait aussi le succès du festival liégeois." C’est un public très jeune, multiculturel mais qui fait taire tous les préjugés que l’on peut avoir sur un public amateur de rap qui serait agressif et fauteur de troubles. C’est un public plutôt bien éduqué, très smooth. C’est une vraie communauté que nous voyons grandir et c’est très touchant".

Si les organisateurs des Ardentes se défendent de vouloir faire du gigantisme, ils ambitionnent néanmoins d’augmenter la fréquentation de leur festival pour atteindre 60.000 à 75.000 personnes par jour.