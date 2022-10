Avec 13 points sur 30, Anderlecht réalise son 2e plus mauvais départ sur les 10 dernières années

Si pour les supporters, le crédit de Felice Mazzu est déjà presque épuisé, ce n’est pas encore le cas au niveau de la direction : "Je sais que le bilan n’est pas bon et c’est normal que notre public ne soit pas content. On a beaucoup discuté avec les dirigeants et ça reste positif. On sait vers où on veut aller, mais ça ne marche pas tout le temps", à rajouter Mazzu en conférence de presse après la défaite.

Il faudra cependant changer la donne pour l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise, car Anderlecht n’a gagné que deux matches depuis le 18 août (face à Silkeborg et contre Courtrai). A Felice de trouver les solutions afin de ne pas revivre la même situation qu’à Genk où il avait été remercié en novembre 2019 après un 20/42 en championnat.