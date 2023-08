Avec 12 milliards d’euros, le compteur des bons d’État à un an continue de s’emballer : pourquoi ?

Que plus de 12 milliards d’euros aient déjà été souscrits pour ce bon d’Etat dépasse les objectifs que l’Etat s’était fixés. "Oui, c’est inattendu", réagit Jean Deboutte, le Directeur de l’Agence de la Dette. "On avait dit qu’en dessous d’un milliard d’euros, on serait déçus", rappelle-t-il, alors qu’on a déjà largement dépassé ce montant et que d’ici le 1er septembre, d’autres milliards seront très probablement souscrits. Et cela ira bien au-delà de ce que l’Agence de la Dette prévoyait dans ses plans de financement.

Comment expliquer cet engouement des investisseurs ? Jean Deboutte avance deux explications. Il y a d’abord, selon lui "la masse d’argent qui était en attente sur les comptes à vue et sur les comptes d’épargne". Ensuite, il y a les conditions attractives du bon d’Etat, "un produit assez simple et facile qui donnait beaucoup plus que ce que qui était disponible", ajoute Jean Deboutte. "C’est un taux qu’on ne retrouvait pas, sauf dans certaines banques", poursuit le patron de l’Agence de la Dette.

Pour l’épargnant et l’investisseur, le bon d’Etat au rendement de 2,81% est tout à coup redevenu une alternative envisageable après une longue période de taux d’intérêt très bas sur l’épargne, voire négatifs dans certains cas, à laquelle s’est ajoutée une période d’inflation élevée. "Ce n’est pas un fait du hasard qu’avec la remontée des taux qui est cette fois significative, l’inflation et le fait que l’Etat a de nouveau besoin de se financer, ce soit une des optiques possibles", résume Roland Gillet, Professeur d’économie financière à la Sorbonne, à Paris, et la Solvay Brussels School of Economics de l’Université libre de Bruxelles.

"On a un produit avec un taux d’intérêt qu’on n’a plus vu depuis longtemps pour ce niveau de risque-là", souligne de son côté Etienne de Callatay, économiste chez Orcadia. "On a longtemps eu des taux d’intérêt raplapla, le 0,11% sur les livrets d’épargne. Tout à coup, avoir près de 3% net, c’est formidable", poursuit-il, en épinglant les banques qui ont trop longtemps maintenu des niveaux de rémunération bas sur l’épargne alors que sur les marchés, les taux remontaient.

Pourtant, l’actuel bon d’Etat n’atteint pas encore le taux d’intérêt de 4% brut des bons d’Etat Leterme de 2011 qui avaient apporté, eux, 5,5 milliards d’euros dans les caisses de l’Etat. Mais le contexte est différent et explique que ce ne soit plus 5,5 milliards mais plus de 12 milliards d’euros que les Belges confient aujourd’hui à l’Etat. "C’est le contexte actuel de la remontée des taux d’intérêt qui rend cette possibilité intéressante pour certains épargnants par rapport à d’autres alternatives, essentiellement le carnet de dépôt", explique Roland Gillet. De plus, ajoute le professeur de finance, "ce nouveau bon d’Etat devient attractif parce qu’il y a une discrimination qui est faite, notamment au niveau du précompte mobilier qui va être appliqué, de 15% au lieu de 30%". Cela donne à ce bon d’Etat un avantage sur d’autres produits d’épargne comme les comptes à terme. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir certaines banques qui ont adapté les taux de leurs comptes à terme pour espérer capter une partie de l’épargne.