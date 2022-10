Avec 11 assists, Mike Trésor est le joueur le plus prolifique de Pro League, mais aussi d’Europe

Ce dimanche, c’est l’Antwerp qui a fait les frais des pieds de Trésor. Avec trois nouveaux assists à la clé, Mike a permis à Genk de l’emporter 1-3.

"C'est la première fois que je réalise trois passes décisives" explique le joueur au micro d’Eleven Pro League. "La dynamique et l’énergie apportent au groupe. Il y a cette envie de gagner et tout le monde le ressent. On travaille dur, mais on est récompensé en livrant des bonnes performances. Pour ma part, je pense que les conditions sont différentes cette saison par rapport à l’année passée. Je reste moi-même et je travaille le plus possible. Le plus important, c’est de gagner et si je peux y ajouter un assist, ce n’est que du bonus."

Si le joueur ne s’emballe pas malgré sa grande forme, Genk et ses équipiers en profitent tout de même. Avec à la clé une première place au général et un jeu qui régale.

L’étape suivante pour le joueur, c’est d’aller se confronter à un niveau plus haut. Notamment avec Kevin De Bruyne et compagnie en équipe nationale. Si pour le mondial, ses chances sont minces, nul doute qu’avec de telles statistiques, Roberto Martinez pourrait le faire appel à lui dès 2023.