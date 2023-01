“Avatar : la voie de l’eau” est devenu rentable et ouvre la voie à des suites

C’était incontestablement une des plus grosses sorties cinéma de la fin d’année 2022 : la suite du succès phénoménal “Avatar” vient d’atteindre son seuil de rentabilité selon James Cameron. Il fallait bien dire que les questions par rapport à ce niveau financier étaient nombreuses, et ce malgré un démarrage des plus tonitruants au box-office. C’est au détour d’un entretien dans le podcast “Who’s talking to Chris Wallace ?” que le réalisateur a tenu à repousser les inquiétudes sur la rentabilité de son dernier long-métrage.