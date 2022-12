"Avatar 2": The Weeknd tease une chanson pour le film

Le chanteur canadien vient d’annoncer qu’il serait présent sur la bande originale du film "Avatar 2 : la voie de l’eau" qui sortira le mercredi 14 décembre.

13 années se sont écoulées depuis la sortie d’Avatar de James Cameron. Inutile de dire que la suite est très attendue. On y retrouvera Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Zaldana et une nouvelle venue, la guerrière Kate Winslet.

The Weeknd a publié un teaser pour annoncer sa participation à la B.O. sur son Twitter ce dimanche. Un son de quelques secondes mais qui semble s’inscrire parfaitement dans l’esprit du film de science-fiction. Son tweet a ensuite été repris par le compte du film et également par le producteur Jon landau qui lui a souhaité la bienvenue dans "la famille Avatar".

Guillermo del Toro a décrit récemment ce deuxième volet de "réalisation stupéfiante avec plein de vues et d’émotions majestueuses à une échelle épique", tout en qualifiant son réalisateur de "maître au sommet de ses pouvoirs".

Le magazine NME rapporte que d’après des experts de l’industrie, le budget d’Avatar 2 : la voie de l’eau oscillerait entre 350 millions et 400 millions de dollars, ce qui en ferait l’un des films les plus chers de tout le temps.

Quant à The Weeknd, on rappelle que l’an prochain, on le découvrira dans la série annoncée comme trash The Idol, cette fois en tant qu’acteur et producteur.