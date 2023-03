"Avatar 2", Oscar des Meilleurs Effets Spéciaux : un mérite qui revient en partie à Amaury Coljon, ancien étudiant d’Albert Jacquard

Amaury Coljon à 33 ans, possède un parcours impressionnant. Après trois années passées en infographie 3D à la Haute Ecole Albert Jacquard à Namur, il se dirige vers les Gobelins à Paris-Annecy et obtient le précieux sésame qui lui ouvre les portes des studios londoniens :

"J’ai travaillé chez ILM, un studio fondé il y a 45 ans par George Lucas. Je travaillais sur Star Wars. C’est pour faire les premiers effets de Star Wars, puis Jurassic Park, Indiana Jones, Terminator… C’est pour cela que George Lucas a créé le studio."

Mais le véritable rêve d’Amaury se situe du côté de la Nouvelle Zélande. Une profonde envie de participer à l’aventure "Avatar". Et ce rêve se réalise l’année dernière, Avatar 2 : "La voie de l’eau" est en route.

"Avec ce film le studio espérait un Oscar"

"Le film avait déjà remporté plusieurs prix, dont un Bafta à Londres. Le budget est très élevé, et de nombreuses personnes croyaient à son succès. Dans et hors de la profession, on lui prédisait un Oscar. Malheureusement on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Il arrive que la récompense suprême soit décernée à un film qu’on n’attendait pas. Et puis les studios espéraient cet Oscar depuis longtemps. Si ça n’avait pas été le cas, il fallait se poser des questions."

Rencontre avec Amaury Coljon…