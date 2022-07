Avatar 2 : les dernières actus saisissantes !

Dans le premier film de la franchise en 2009, les Na’vi s’opposaient à un certain Miles Quaritch (Stephen Lang). Ce colonel de la RDA (Resources Development Administration) voue une profonde haine aux habitants de la planète Pandora dont il devient l’ennemi numéro 1. Et bien qu’il meurt de deux flèches plantées en plein cœur par Neytiri (Zoe Zaldana), James Cameron avait sous-entendu qu’il reviendrait. Une première bande-annonce d’Avatar 2 avait d’ailleurs montré un Na’vi vêtu d’une tenue militaire évoquant vaguement celle portée par Quaritch dans le premier film. Un retour désormais confirmé avec cette photo publiée dans le magazine britannique et ce n’est pas le seul puisque Sigourney Weaver reviendra elle aussi, non en ressuscitant dans son cas, mais bien à travers un autre personnage puisque Dr. Grace Augustine était morte dans Avatar. Dans ce second volet, l’actrice de 62 ans sera une Na’vi appelée Kiri, fille adoptive de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri. Un challenge que l’actrice a déclaré relever avec grand enthousiasme alors que le réalisateur a confié : "Pour un acteur, c’est un gros défi. Une actrice dans la soixantaine va jouer un personnage qui a des décennies de moins. Sig a pensé que ça serait très amusant."

Quant au reste de la distribution, on retrouvera Stephen Lang (Colonel Miles Quaritch), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), Joel David Moore (Dr. Norm Spellman), Dileep Rao (Dr. Max Patel, CCH Pounder (Mo’at) et Matt Gerald (Corporal Lyle Wainfleet). Mais on annonce aussi l'arrivée de Kate Winslet qui sera une cheffe de clan et jouera "une dirigeante loyale et sans peur" appelée Ronal. Elle retrouve ainsi James Cameron près de 25 ans après Titanic!Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel et CJ Jones en seront aussi.