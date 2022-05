Avatar 2 : le teaser aux images spectaculaires est enfin sorti

L’intrigue, du film intitulé "La Voie de l’Eau", se situera 10 ans plus tard dans un univers essentiellement aquatique. La vie du peuple de Pandora est menacée par le retour de la dangereuse organisation non gouvernementale Resources Development Administration. Jake Sully, Neytiri et leurs enfants fuient vers les récifs où ils rencontrent un clan bien différent du leur.

Le responsable de la distribution Disney, Tony Chambers, est ravi au CinemaCon : "Je peux vous assurer que ça valait le coup d’attendre". Quant au réalisateur qui est en train de finaliser le film, il a promis des progrès technologiques spectaculaires.

Le premier teaser est enfin là et la sortie salles prévue le 14 décembre.

Il s’agit du 2e film d’une franchise qui en comptera 5. Rassurez-vous, il ne faudra pas attendre 10 ans pour le prochain volet, le 3e film a déjà été tourné dans la foulée de "Avatar : the way of water".