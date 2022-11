Avatar 2 : James Cameron parle du scénario prévu à l'origine

Alors, à un moment donné, j’ai dit : "Je vais juste le terminer et voir si on peut en faire un film". C’est ce que j’ai fait. Je crois que ça faisait 130 pages. Je me suis dit : "Mec, c’est une super histoire. C’est une lecture d’enfer”.

" […] Il manquait l’un des éléments critiques des suites, à savoir qu’il n’allait pas assez loin dans l’inattendu. Il ne respectait pas non plus suffisamment les règles d’Avatar, qui consistent à nous connecter au monde du rêve, qui a une composante spirituelle que nous ne pouvons même pas quantifier avec des mots. Il a coché toutes les autres cases, mais pas celle-là."

Heureusement pour les fans, le scénario n’a pas été entièrement jeté à la poubelle. James Cameron a ainsi déclaré avoir réutilisé certaines idées pour d’autres suites et adapté le reste dans un roman graphique. Ce dernier devrait être publié aux États-Unis avant la sortie du film, prévu le 16 décembre là-bas et deux jours plus tôt chez nous. Et si les fans ne pourront pas compenser l’envie de retrouver Pandora avec le jeu dérivé planifié par Ubisoft, ils se consoleront en pensant à l’attente qui va bientôt prendre fin dans quelques semaines…