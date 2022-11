Avantage fiscal, économie, convivialité: pourquoi le covoiturage séduit de plus en plus de Belges

Le Bureau du Plan s’est interrogé sur le potentiel de réduction de la congestion routière que peut offrir le covoiturage. Dans son rapport, il souligne que plutôt que se limiter à encourager le covoiturage (ce qu’il appelle la "politique de la carotte"), il conviendrait également de décourager la conduite en solitaire ("politique du bâton").

D’après cette institution, combiner des mesures alliant le bâton et la carotte permettrait d’augmenter le taux d’occupation des voitures à 1,5 personne en moyenne, contre 1,44 personne à l’échelle nationale aujourd’hui. Cela générerait environ 2 milliards d’euros de recettes publiques par an, grâce à un prélèvement kilométrique de 4 centimes d’euro pour les conducteurs solo.

Dans des zones fortement embouteillées comme la zone métropolitaine entourant Bruxelles, l’effet serait important : la combinaison de mesures "alliant la carotte et le bâton" entraînerait, toujours d’après le Bureau du Plan, une diminution de 13% des déplacements en voiture aux heures de pointe et une progression de 27% de la vitesse moyenne. Pour l’ensemble de la Belgique, cela entraînerait une baisse du nombre de déplacements en voiture aux heures de pointe d’environ 16% et une augmentation de la vitesse moyenne de 7%.