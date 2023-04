Avant Sarah Schlitz, ces autres figures politiques amenées à démissionner de leur poste

En mai 2009, à l’approche des élections régionales un mois plus tard, le socialiste Didier Donfut démissionne de son poste de ministre wallon de l’Action sociale. Et ce, à la suite de la révélation de sa mission d’expert pour laquelle il touchait 13.000 euros par mois de la part de l’ancienne intercommunale gazière du Hainaut (IGH), soit un organe public, en parallèle de ses fonctions de ministre et de bourgmestre de Frameries.

Cinq années d’enquête s’en suivront et couperont net toute possibilité de poursuivre sa carrière politique. Il parviendra toutefois à être élu président du même organisme. Près de dix ans plus tard, la chambre du conseil de Mons décidera d’un non-lieu dans le dossier.