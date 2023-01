Avant Ronaldo, les autres transferts dorés et inattendus

David Beckham a seulement 31 ans lorsqu’il décide à la stupéfaction générale de quitter le Real Madrid version "Galactique" pour rejoindre le Championnat nord-américain (MLS) avec à la clef un chèque de 250 millions de dollars sur cinq ans et la possibilité de lancer sa propre franchise MLS, à moindre prix, ce qu’il fera à Miami en 2018.

"Je viens pour jouer au football et apporter mon expérience à mon équipe sur le terrain. Je viens pour être un élément de cette équipe et pas une superstar", assure "Becks" qui n’est déjà plus le "Red Devil" conquérant de ses années Manchester United (1992-2003).

32 ans après Pelé, l’idole de Santos qui avait débarqué en pionnier à 35 ans au New York Cosmos, le "Spice Boy" a perdu son statut de titulaire au Real et a été évincé de l’équipe d’Angleterre dont il fut le capitaine. Mais à Los Angeles où il côtoie avec le Galaxy, l’ex-Spice Girl devenu créatrice de mode Victoria, ses amis stars comme Tom Cruise, Beckham revit. Il remporte deux titres de champion MLS (2011, 2012), fait deux piges en 2009 et 2010 à l’AC Milan et retrouve même le maillot de la sélection anglaise. Mais une blessure le privera du Mondial 2010.

Son expérience américaine inspire ensuite quantité d’autres joueurs en fin de carrière comme Thierry Henry (New York Red Bulls, 2010-14), Didier Drogba (Montréal, 2015-16), David Villa (New York City, 2014-18) ou Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy, 2018-19).