"Avant qu’tumeur" : le spectacle pince-sans-rire qui donne la réplique au cancer

C’est en effet sur Twitter que l’amitié se développe avec plusieurs personnalités et que naît l’idée de mettre un spectacle en scène. "On n’a utilisé que les réseaux sociaux", explique notre acteur. "On pense toujours qu’il y a 98 à 99%, au mieux du blabla, au pire, les pires crasses sur les réseaux sociaux. Et puis avec les 1 ou 2% restants de beau, on les utilise."

"Via les réseaux sociaux, poursuit François Verlaine, on a commencé à se rencontrer, avec Eric Boschman et Freddy Tougaux, à faire des soupers chez l’un, chez l’autre, à créer un groupe. Et il y a un presque un an, on a fait une journée tennis et pétanque en province de Liège. C’était une très grande réussite. J’ai fait ça parce que pendant mes traitements, j’avais vu un gamin, pendant la pandémie, pendant mes rayons, qui sortait d’une chimio. Il avait toujours le sourire alors que son infirmier m’avait dit que son avenir n’était pas très rose. Il est d’ailleurs décédé."