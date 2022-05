Avant-projet de deal pour l'emploi, les partenaires sociaux ne trouvent pas d'accord

Syndicats et patronat ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'avant-projet de deal pour l'emploi. Aucun accord n'a vu le jour non plus concernant une intervention dans les frais de carburant des personnes se rendant en voiture à leur travail. Les deux dossiers atterrissent donc sur la table du gouvernement.

Le gouvernement veut voir plus de personnes actives. Un deal pour l'emploi a été conclu mi-février. L'objectif est notamment d'essayer de dégager des possibilités de travailler pendant quatre jours afin d'avoir un meilleur équilibre entre les vies professionnelle et privée. Les entreprises doivent également pouvoir développer plus facilement des activités de commerce en ligne. Le gouvernement souhaite par ailleurs mieux protéger les coursiers se déplaçant à vélo.