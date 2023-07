Avant-première du "Manoir Hanté" : des personnages de Disney remplacent les acteurs en grève sur le tapis rouge

Inspirée de la célèbre attraction, la nouvelle adaptation de la comédie horrifique "Le manoir hanté et les 999 Fantômes" sortira dans les salles obscures le 26 juillet prochain. L’avant-première du film dont LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito, Rosario Dawson, Dan Levy, Jamie Lee Curtis, Hasan Minhaj, Marilu Henner et Lindsay Lamb se partagent l’affiche s’est déroulée au théâtre Hyperion au Disney California Adventure à Hollywood. Mais en raison de la grève, aucun des acteurs cités n’était présent, comme l'explique EW. En effet, depuis le 14 juillet à minuit, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) fait grève, ce qui représente plus de 160.000 membres du syndicat des acteurs.

Cependant, l’événement n’a pas été annulé et ce sont les stars de Disney qui ont foulé le tapis rouge et salué les fans. Parmi elles, Mickey et Minnie, Maléfique, la Reine Sorcière ou encore, Cruella.

Le réalisateur du film, Justin Simien, était quant à lui, présent. Entertainment Weekly rapporte qu’il a avoué à Variety que c’était "triste et décevant" d’être à l’événement sans les acteurs. " Je ne suis pas déçu de la décision du cast", a-t-il expliqué. "Je suis déçu des conditions qui ont provoqué cette situation".

D’ailleurs, Simien a également pris le temps d'appeler le PDG de Disney, Bob Iger, qui a essuyé plusieurs critiques après avoir déclaré la semaine dernière que les attentes du syndicat n'étaient "pas réalistes".

À cela, le réalisateur répond : "Laissez-moi vous dire ce qui est irréaliste : le fait que je sois cinéaste, c'est irréaliste. Moi, qui viens de Houston, Texas, qui suis gay et Noir ? C'est irréaliste. Et ce qui m'a fait croire que je pouvais le faire ainsi que tant d'autres choses, c'est de regarder ces films avec ces beaux protagonistes qui avaient ces rêves irréalistes, et de voir le chemin qu'il a fallu pour y arriver". Il a poursuivi : "Tant d'artistes croient en ce rêve et contribuent à ces films, et sont ici grâce à ces produits. J'aimerais lui parler de la réalité à laquelle nous sommes tous confrontés en tant qu'artistes pour réaliser l'impossible chaque jour".