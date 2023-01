Avant-première de "La ligne" au Caméo à Namur : rencontre avec Ursula Meier

Le film s’ouvre sur une bagarre d'une violence inouïe, rythmée par le Nisi Dominus de Vivaldi, interprété par Philippe Jaroussky. Une dispute entre Margaret, interprétée par Stéphanie Blanchoud, et sa mère, pianiste, jouée par Valeria Bruni-Tedeschi. Mais le mystère reste entier sur l’identité des personnages et la raison de ce conflit, durant les premières minutes du film. Conséquence de cette dispute, le terrain familial sera interdit à Margaret, dans un rayon de 100 mètres, par décision du juge.

Stéphanie Blanchoud possède une énergie et une puissance démesurée, elle l’avait déjà démontrée dans son spectacle "Je suis un poids plume". Son rôle de boxeuse a inspiré la réalisatrice, et une femme qui se bat dans un film c’est assez rare. Il traite de la violence, d’une forme de folie, mais d’une manière originale.

Valeria Bruni-Tedeschi incarne une diva, indécente, égocentrique et sans filtre, magnifique ! A ses côtés, Benjamin Bioley, l’ex-mari de Margaret, et India Hair, la sœur. Le décor est aussi étrange que dans "Home", une maison non-identifiable, à la fois proche de la montagne, pas loin d'un lac et des HLM. Et la musique est splendide, bref tout est à sa place.