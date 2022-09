Avant Peter Jackson : les nombreuses adaptations des œuvres de Tolkien, réputées inadaptables

La Terre du Milieu fait sa rentrée. Le 2 septembre sort la série sur les Anneaux de pouvoir, inspirée des écrits de JRR Tolkien, qui relate des événements ayant lieu plusieurs milliers d’années avant les aventures de Bilbon et son neveu Frodon.

Quand on parle du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, l’imaginaire collectif pense aux images des films réalisés par Peter Jackson pour se représenter les figures et les décors de la Terre du Milieu. Mais l’imaginaire collectif sait-il que ces deux trilogies sont loin d’être les premières adaptations du légendaire tolkienien ?

La toute première adaptation d’une œuvre de Tolkien date de l’année même où est publié Le Retour du Roi. En 1955, la BBC diffuse une adaptation radiophonique du Seigneur des Anneaux en douze épisodes. Cette première ne sera pas une réussite, en tout cas aux yeux de Tolkien lui-même qui s’en plaindra. Les enregistrements ont été perdus mais les scripts originaux avec une feuille contenant les suggestions manuscrites de Tolkien ont été redécouverts dans les archives de la BBC.

En 1968, c’est le Hobbit qu’adaptera la BBC, avant que la radio américaine s’attaque à son tour aux deux romans en 1979. La BBC reviendra en 1981 proposer une seconde version du Seigneur des Anneaux en 26 épisodes d’une demi-heure. La voix de Frodon est alors interprétée par Ian Holm, qui incarnera vingt ans plus tard son oncle Bilbon dans les films de Jackson.