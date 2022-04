Avant, pendant et après une séance de sport : que doit-on boire et manger ?

Si l’activité physique ne se fait pas à jeun et se pratique sur l’heure de midi, on se contente alors de son petit-déjeuner. Un repas complet sera donc conseillé, 3-4 heures avant. Il sera composé de peu de graisses et peu de fibres pour accélérer la digestion et limiter le risque de troubles digestifs. Un blanc de poulet, des pâtes ou du riz et des légumes très digestes comme des courgettes ou des carottes. Je parle ici surtout des sportifs qui ont un objectif de performance car si c’est plus récréatif, la seule chose est de limiter le risque de reflux, la composition des repas ne varie pas vraiment.