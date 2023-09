Avant "Oppenheimer", "Pluie Noire" de Shohei Imamura dépeignait avec réalisme l’horreur d’Hiroshima

Le cinéaste japonais né en 1926 à Tokyo est l’une des figures les plus importantes de la Nouvelle Vague japonaise. Son style se démarque grandement du cinéma majoritaire de l’époque et puise dans le néoréalisme italien et le baroque. Le réalisateur racontera dès ses premiers films les conditions de vie précaire des classes populaires japonaises. Ses œuvres épousent le point de vue des marginaux et offrent une réflexion philosophique par l’exploration de l’horreur d’évènements historiques, du dégoût humain et de l’atrocité. Le tout pensé dans une esthétique singulière mêlant symbolisme et fantaisie dans un écrin qui reprend souvent les codes du documentaire. Shohei Imamura se fera notamment connaître en occident grâce aux films "La femme insecte" sorti en 1969 ou encore "La Ballade de Narayama" et "L’Anguille" tous deux Palme d’Or à Cannes.

En 1966, Masuji Ibuse publie son roman "Pluie noire" inspiré par le journal intime de Shigematsu Shizuma, l’oncle de Yasuko, victime des retombées radioactives d’Hiroshima. Le roman, qui évoque dans un ton relativement neutre les victimes du bombardement, obtiendra un grand succès au Japon. L’histoire de Yasuko marquera le cinéaste âgé de 19 ans lors du bombardement d’Hiroshima. Grand pacifiste durant la Seconde Guerre Mondiale, Shohei Imamura décidera d’adapter le roman sur grand écran. Il faudra toutefois encore attendre une vingtaine d’années pour voir finalement, en 1989, sortir "Pluie Noire" dans les salles obscures. Présenté au Festival de Cannes la même année, le film remportera le Grand Prix Technique, ainsi qu’un Prix du jury œcuménique.