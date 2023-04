Avant même les premiers coups de pelleteuse, les extensions du tram en banlieue liégeoise ont déjà pris du retard

Le conseil d’administration de l’Office wallon des transports s’est réuni ce mercredi, et il a pris acte d’un calendrier pour les futures extensions vers Herstal et Seraing. Au départ, la mise en service a été annoncée pour le printemps 2026, une date "compte tenu des éventuelles mauvaises conditions météorologiques". Mais les dossiers, qui en sont toujours au stade administratif, ont déjà pris un gros semestre de retard.

Deux appels européens ont été lancés en août de l’année passée pour prolonger la ligne urbaine vers le nord de l’agglomération d’une part et vers le sud d’autre part. Dans le premier cas, vers Licourt, quatre soumissionnaires été sélectionnés, et trois ont rentré leurs offres le dernier mardi de mars. Elles sont maintenant à l’analyse. L’adjudication devrait intervenir en octobre. Le lauréat, à partir de ce moment, va disposer de trente-six mois pour achever le chantier : en dehors, donc, du délai initialement prévu.

Pour ce qui concerne la pose des rails de Sclessin jusqu’en gare de Jemeppe, les candidatures n’ont toujours pas été officiellement réceptionnées. C’est en principe pour le mois de juin, ce qui laisse augurer d’une attribution du marché pour janvier, et une mise en service deux ans et demi plus tard. Au-delà des premières planifications, donc…

Consolation pour les grincheux : ces contretemps de procédures, au contraire des travaux qui s’éternisent dans le centre de la cité ardente, ne provoquent pas de désagrément de mobilité.