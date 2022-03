Avant le sommet de Versailles, Alexander De Croo s’adresse à la Chambre  : l’Europe va devoir "se réorganiser"

La plus grande partie des questions posées par les députés est en lien avec la crise en Ukraine et est adressée au Premier ministre et au secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.



François De Smet (Défi) s’est adressé au Premier ministre avant son départ pour le sommet de Versailles. "Vous avez l’occasion de faire l’histoire tout à l’heure à Versailles", estime François De Smet. Le député épingle le fait que l’Union européenne, grosse consommatrice de gaz ukrainien, finance par ces achats l’effort de guerre russe. Pour lui, l’Europe doit "exclure le gaz russe de son économie". Ce pourrait être "le chantier de la décennie", selon le député Défi.

A ce sujet, "quel sera le point de vue que la Belgique défendra à Versailles ?", demande au Premier ministre le député PS Malik Ben Achour.

Pour Samuel Cogolati, Ecolo, le sommet européen de Versailles, doit être "un tournant historique". "L’Europe doit tourner le dos au 20e siècle", un siècle "corrompu par le gaz et le pétrole russe" et "investir dans la performance énergétique et le 100% renouvelable", estime Samuel Cogolati, qui appelle la Belgique à couper les importations de gaz, de pétrole et d’uranium russes.

La question des réfugiés ukrainiens arrivant en Belgique interpelle aussi les députés. Pour Vanessa Matz (cdH), il faudrait prévoir plusieurs points d’accueil. Elle épingle aussi "le défi de la coordination" entre les autorités, pour faire correspondre l’offre et la demande en solutions d’hébergement pour les réfugiés.

Pour le PTB, Nabil Boukili demande "d’organiser un accueil digne pour ces personnes". Le député PTB dénonce aussi une "discrimination inacceptable entre les réfugiés" en fonction de leur origine. Il demande "un même accueil et une même protection pour toute personne fuyant la guerre".

Du côté de la N-VA, Theo Francken demande que la Belgique consacre 2% de son budget à la Défense.